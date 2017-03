Italië zet Tunesiër uit vanwege link met Amri

De Italiaanse autoriteiten hebben een Tunesiër (37) het land uitgezet die mogelijk banden had met de man die eind vorig jaar een bloedige aanslag pleegde in Berlijn. Het telefoonnummer van de Tunesische man dook op in de lijst met contacten van aanslagpleger Anis Amri.

De uitgezette man sympathiseerde volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken mogelijk met jihadisten. Dat zou onder meer zijn gebleken uit onderzoek naar het Facebookprofiel dat aan zijn telefoonnummer was gekoppeld.

Bij de aanslag in Berlijn kwamen vorig jaar twaalf mensen om het leven. Dat gebeurde toen Amri met een gestolen vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. De aanslagpleger slaagde erin naar Italië vluchten, waar hij om het leven kwam in een vuurgevecht met de politie.

De Italiaanse autoriteiten zeggen sinds januari 2015 153 mensen te hebben uitgezet die werden verdacht van religieus extremisme.