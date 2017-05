Italië doneert schepen aan kustwacht Libië

Italië heeft maandag vier opgeknapte patrouilleboten gedoneerd aan Libië. Dat moet het Noord-Afrikaanse land beter in staat stellen om mensensmokkelaars te bestrijden en de eigen wateren te bewaken, zei de Italiaanse minister Marco Minniti (Binnenlandse Zaken) bij de overdracht van de vaartuigen.

Minniti beloofde „in de komende weken” nog zes patrouilleboten over te dragen aan de door de Verenigde Naties erkende regering in Tripoli. Zo’n negentig bemanningsleden zijn getraind door de Europese Unie.

Niet iedereen is onverdeeld enthousiast over de steun aan de Libische kustwacht. Libische functionarissen hebben al laten weten meer materieel nodig te hebben. Hulporganisaties vinden het juist onwenselijk dat migranten worden teruggebracht naar Libië, omdat het land te onveilig zou zijn.

Libië was de afgelopen jaren het vertrekpunt voor honderdduizenden migranten die via de Middellandse Zee probeerden over te steken naar Europa. Vele duizenden mensen overleefden de overtocht niet.