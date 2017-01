Israëlische vlag kleurt Brandenburger Tor Berlijn

In de Duitse hoofdstad Berlijn is de Brandenburger Tor maandagavond verlicht in de kleuren van de Israëlische vlag. Het is een eerbetoon ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslag zondag in Jeruzalem.

Tegelijkertijd uitte het ministerie van Buitenlandse Zaken via Twitter zijn solidariteit met de Joodse staat.

In Solidarität mit #Israel+im Gedenken an die Opfer des Anschlags in #Jerusalem: Das #BrandenburgerTor in den Farben der israelischen Flagge pic.twitter.com/Jefuk4bkWY — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 9 januari 2017

Het Duitse gebaar bleef in Israël niet onopgemerkt. „We zijn onze vele vrienden in Duitsland dankbaar voor deze demonstratie van vriendschap en solidariteit”, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël weten.

Bij een terreuraanslag met een vrachtwagen doodde een 28-jarige Palestijn zondag drie vrouwen en een man in de leeftijd van 20 tot 22 jaar; 17 andere mensen raakten gewond.

Al kort na de aanslag betoonde de burgemeester van Berlijn, de sociaal-democraat Michael Müller, zijn medeleven met de Israëliërs. De aanslag in Jeruzalem „draagt hetzelfde stempel van mensenverachting als de aanslagen in Berlijn en andere plaatsen elders in de wereld”, aldus Müller in Die Welt. In zijn stad kwamen op 19 december twaalf mensen om het leven bij een terreuraanslag die eveneens met een truck werd uitgevoerd.