Israël vreest aanslag en sluit grenspost

Israël heeft maandag uit angst voor aanslagen een grensovergang met Egypte gesloten. Kort daarop werd vanuit Egypte een raket afgevuurd op een Israëlische gemeenschap, berichtten Israëlische media.

Bij de raketaanval vanuit de Sinaï raakte niemand gewond. De verantwoordelijkheid voor de beschieting is opgeëist door Islamitische Staat. De terreurgroep liet via persbureau Amaq weten dat strijders een projectiel hebben afgevuurd op „nederzettingen in de joodse regio Eshkol”.

Israël sloot de belangrijke grenspost bij Taba nadat concrete informatie was binnengekomen over een geplande aanval op Israëlische doelen. Israëlische burgers die nog in de Sinaï zijn, worden opgeroepen terug te keren naar hun thuisland. Zij mogen nog wel gebruikmaken van de grensovergang.