Israël herdenkt de 23.500 gevallenen voor het land

Israël heeft maandag, aan de vooravond van de Onafhankelijkheidsdag, de 23.544 personen herdacht die zijn omgekomen bij de verdediging van de staat Israël.

Meegeteld zijn de gevallenen die sinds 1860 in militaire groepen streden voor de oprichting van het land. Onder de gevallenen zijn behalve soldaten ook leden van de politie, het gevangeniswezen, de veiligheidsdienst en de inlichtingendienst Mossad.

Ook herdacht Israël de 3117 slachtoffers van terreur sinds dezelfde datum en de ongeveer 200 Joden die omkwamen bij antisemitische aanvallen in de wereld sinds 1948. Sinds de laatste herdenkingsdag een jaar geleden kwamen 97 soldaten en functionarissen van andere veiligheidsinstanties om. Daaronder waren gewonde veteranen die alsnog bezweken aan hun verwondingen.

Tegelijkertijd hielden de organisaties Strijders voor Vrede en de Kring van Ouders voor de elfde keer een gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse herdenking. De Strijders voor Vrede zijn Israëliërs en Palestijnen die zich inspannen voor een vredesregeling. Familieleden van Israëlische en Palestijnse slachtoffers van geweld zijn verenigd in de Kring van Ouders. Ze hielden hun bijeenkomst in Tel Aviv. Tegen de bijeenkomst werd er gedemonstreerd door rechts-radicalen.

De herdenkingsdag ging maandagavond met een feestelijke ceremonie op de Herzlberg over in de viering van Israëls 69e Onafhankelijkheidsdag. Ook elders in het land vierde de bevolking feest, onder meer met vuurwerk.