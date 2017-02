„IS-kopstuk gedood door Amerikaanse drone”

Een van de meeste gezochte Franse terroristen is in Irak in de buurt van de stad Mosul gedood door een Amerikaanse droneaanval. Dat meldden Franse media vrijdag. Zijn dood is nog niet officieel bevestigd.

Het gaat gaat om IS-kopstuk Rachid Kassim. De Franse jihadist geldt als het brein achter een aantal aanslagen in Frankrijk, waarvoor hij vanuit IS-gebied terroristen ronselde. Zo wordt hij ervan verdacht vorig jaar de moord op een priester in het Franse Saint-Etienne-du-Rouvray te hebben geregisseerd.

De 29-jarige Kassim zou mogelijk ook een rol hebben gespeeld bij de plannen van een jihadistisch ‘vrouwencommando’ om in september in Parijs een aanslag met gasflessen te plegen.