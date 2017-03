BAGDAD (ANP)/RTR) - Irak slaakt een „zucht van opluchting”, nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten het land te schrappen uit de lijst van landen waarvoor een Amerikaans inreisverbod geldt.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring weten dat „de beslissing een belangrijke stap is in de goede richting. Het bevestigt de strategische alliantie tussen Bagdad en Washington op veel gebied, en hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme”, aldus de verklaring.