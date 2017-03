Irak ontkent dode burgers door luchtaanvallen

Het Iraakse leger beschuldigt Islamitische Staat ervan een gebouw te hebben opgeblazen in West-Mosul waardoor tientallen mensen zijn omgekomen. In een verklaring van zondag stelt het leger dat er geen bewijs is dat het gebouw is ingestort door recente luchtaanvallen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie. Niet ver van het gebouw vonden militairen een autobom.

De verklaring komt een dag nadat de VS bekendmaakten het hoge aantal burgerslachtoffers door recente luchtaanvallen te onderzoeken. Volgens ooggetuigen zijn mogelijk tweehonderd mensen omgekomen bij de luchtaanvallen die tussen 17 en 23 maart zouden zijn uitgevoerd. De coalitie bevestigde een luchtaanval te hebben uitgevoerd op de plek waar de burgerslachtoffers zijn gemeld.

Het Iraakse leger meldt dat een onderzoeksteam 61 lichamen onder het puin vandaan heeft gehaald. Onduidelijk is of er ook IS-strijders zijn omgekomen.