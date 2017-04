Iraanse tv-baas vermoord in Turkije

De baas van een tv-netwerk dat westerse programma’s nasynchroniseert en uitzendt in Iran, is zaterdag in een auto op straat in het Turkse Istanbul vermoord. Ook een zakenrelatie waarmee hij in de auto zat overleefde de aanslag niet.

Het gaat om Saeed Karimian, de 45-jarige oprichter en topman van Gem TV. Hij is vorig jaar bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel voor het verspreiden van anti-Iraanse propaganda. De zender is een doorn in het oog van de Iraanse autoriteiten omdat het kanaal programma’s uitzendt die ingaan tegen de Iraanse waarden en westerse cultuur bevatten.

De auto waarin de twee zaten werd in de wijk Maslak door twee gewapende mannen in een ander voertuig klemgereden. De gemaskerde mannen stapten uit en openden het vuur op de tv-baas en zijn zakenrelatie. Karimian overleed ter plekke, de andere man in het ziekenhuis.

Turkse autoriteiten opperden dat de moordaanslag te maken kan hebben met een ruzie over geld, aldus de BBC zondag.