„Inwoners Raqqa gebruikt als menselijk schild”

Islamitische Staat (IS) gebruikt de bevolking in de Syrische stad Raqqa als menselijk schild in afwachting van de strijd met het door de Verenigde Staten gesteunde bevrijdingsleger. Dat zeggen bewoners van de stad.

Raqqa wordt beschouwd als de hoofdstad van IS en is daarmee een belangrijk strategisch doelwit in de strijd met IS. De stad is van binnenuit afgegrendeld door mijnenvelden en een netwerk van controleposten. Hierdoor kunnen de 300.000 bewoners de stad niet in of uit.

Alle mannen in de stad zijn gedwongen dezelfde kleding te dragen als leden van IS. Het maakt het voor het bevrijdingsleger moeilijker om strijders te onderscheiden van burgers. Ook zijn over gedeelten van de stad doeken gespannen om de troepenbewegingen van IS onzichtbaar te maken.

Stellingen van IS in het noorden van de stad worden intussen vrijwel dagelijks gebombardeerd. Volgens een lokale activist „hebben veel bewoners het besef dat ze in een dodelijke val zitten en vrezen ze voor hun leven.”