Meer dan 200.000 burgers zijn sinds vorige maand het westelijke deel van de Noord-Iraakse stad Mosul ontvlucht. Oorzaak zijn de aanhoudende gevechten tussen regeringstroepen en jihadstrijders van Islamitische Staat. Onder hen zijn veel kinderen die worden opgevangen in het kamp Hasan Sham, op zo’n 30 kilometer van Mosul.

Het Iraakse leger begon in oktober de aanval op Mosul. In januari werd IS uit het oosten van de stad bevrijd.