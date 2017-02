Invallen bij kantoren Odebrecht in Venezuela

De Venezolaanse autoriteiten hebben dinsdag (lokale tijd) in Caracas kantoren doorzocht van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. Het bedrijf heeft toegegeven dat 98 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) aan smeergeld is betaald om overheidscontracten in het land binnen te slepen.

„Het onderzoek moet de situatie verduidelijken en vaststellen of de projecten waarvoor dit bedrijf was ingehuurd zijn voltooid”, meldde het Venezolaanse Openbaar Ministerie in een verklaring.

De corruptie kwam aan het licht bij een rechtszaak in de Verenigde Staten. Odebrecht en dochterbedrijf Braskem bekenden in december schuld aan het omkopen van functionarissen in twaalf landen.

Het meeste smeergeld werd betaald in Brazilië; Venezuela neemt de tweede plaats in op de lijst met landen waar de grootste bedragen werden gespendeerd aan omkoping. De Venezolaanse president Nicolas Maduro zei eerder al dat de verantwoordelijken gestraft moeten worden.