„Indonesiër op 146-jarige leeftijd overleden”

De Indonesische man die beweerde 146 jaar oud te zijn, is overleden. Volgens zijn papieren werd Sodimedjo, ook bekend als opa Ghoto, geboren in december 1870. Hoewel in Indonesië pas sinds 1900 geboorteregisters worden bijgehouden, en lang niet altijd even nauwgezet, beweerden de plaatselijke autoriteiten tegen de BBC dat de informatie over Sodimedjo klopt. Dat blijkt uit de documenten die hij zelf overlegde en uit interviews.

De officieuze wereldrecordhouder werd half april opgenomen in een ziekenhuis omdat zijn gezondheid hard achteruit ging. Een week later wilde hij naar huis. Volgens zijn kleinzoon Suryanto at hij sindsdien maar een paar lepels pap en dronk amper iets. Maandag is hij op het plaatselijk kerkhof ter aarde besteld. De grafsteen stond al jaren klaar naast zijn huisje.

Opa Ghoto zei ooit dat geduld de sleutel was voor een lang leven en mensen om hem heen die voor hem zorgden. De bejaarde Javaan rookte tot het laatste moment als een ketter, overleefde zijn vier vrouwen, tien broers en zussen en al zijn kinderen. Hij was een dorpsheld omdat hij zo mooi kon vertellen over de oorlog tegen de Japanse en Nederlandse bezetters.