Indiase politie vindt 19 foetussen

De Indiase politie heeft enkele plastic tassen met in totaal negentien foetussen gevonden. De lugubere vondst volgde op een onderzoek naar de dood van een 26-jarige vrouw die stierf na een abortus.

De vondst werd gedaan in het dorp Sangli, in de deelstaat Maharashtra. De politie heeft inmiddels een grootschalig vervolgonderzoek gelanceerd. Ze maakt in elk geval jacht op een homeopathische arts. De man ging er onmiddellijk na de vondst van de foetussen vandoor. Hij voerde volgens de politie in het dorp illegale abortussen uit in de kelder van zijn apotheek.

Abortus is in India toegestaan, mits uitgevoerd door echte artsen. De autoriteiten gaan ervan uit dat de geaborteerde foetussen meisjes zijn. Veel Indiase ouders op het platteland hebben een voorkeur voor jongens, omdat dochters bij een huwelijk volgens traditie geacht worden een flinke bruidsschat mee te brengen.