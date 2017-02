Indiër wil helikopter voor bloemenregen

Een man uit India is naar het hooggerechtshof gestapt om toestemming te krijgen voor het gebruik van een helikopter. Hij wil die gebruiken voor een bloemenregen op zijn huis als hij daar in trekt.

De Indiër krijgt vooralsnog geen toestemming van de politie en zoekt het nu hogerop, meldt The Times of India. De man is van mening dat hij het recht heeft om de bloemenregen met de helikopter uit te voeren omdat zijn nieuwe buurman toestemming kreeg voor een soortgelijke actie.

De man zei dat hij al veel uitnodigingen heeft verspreid waarin hij de bloemenregen aankondigde. Hij wil de helikopter ‘slechts’ anderhalf uur gebruiken. Hij meent dat als hij geen toestemming zou krijgen voor de helikopter, dat hij dan het mikpunt van spot zal worden tijdens de housewarming.