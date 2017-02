„Indiër sliep dagenlang naast dode vrouw”

Een Indiase loodgieter die zijn vrouw ombracht, heeft daarna nog drie dagen naast het lichaam geslapen. De 40-jarige man liet het lijk noodgedwongen in bed liggen, omdat hij vreesde betrapt te worden, berichtte The Times of India woensdag.

De man was een half jaar eerder stiekem getrouwd met een andere vrouw. Hij sloeg zaterdag zijn eerste echtgenote dood met een pijp en legde het lichaam op het bed. De man verklaarde later tegenover de politie dat hij er door de drukte rond zijn woning in Delhi niet in slaagde het lichaam ergens te dumpen.

De moordenaar viel door de mand toen de stoffelijke resten na enkele dagen begonnen te stinken. Hij gebruikte gereedschap om het lichaam in stukken te zagen, maar bekende de moord toen hij werd geconfronteerd door achterdochtige buren.

Zij waarschuwden de politie, die de woning binnenviel en de loodgieter arresteerde. Hij bekende daarop de moord te hebben voorbereid. De politie zoekt nog uit of de nieuwe partner van de Indiër op de hoogte was van het moordplan.