Inbreker nestelt zich in huis Australiërs

Een Australische man en vrouw kregen de schrik van hun leven toen ze ontdekten dat een wildvreemde man was ingetrokken in hun woning in Donvale. De indringer had volgens Australische media een bed naar de woonkamer versleept en lag te slapen toen het gezin thuiskwam.

De man had een douche genomen en zelfs de airconditioning aangezet, meldt de krant The Age dinsdag. De Australiërs troffen de man halfnaakt aan in bed en stuurden direct hun kinderen naar de buren. De inbreker kwam aanvankelijk rustig over, maar trok vervolgens een groot mes en gijzelde de vrouw.

Het slachtoffer werd onder bedreiging meegenomen naar de voordeur, waarna de man de benen nam en haar achterliet. De inbreker is nog voortvluchtig. Volgens het geschrokken echtpaar had de man waarschijnlijk niet verwacht dat mensen zouden thuiskomen. „Hij deed alsof hij thuis was”, vertelde de vrouw.