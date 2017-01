Inauguratie Trump van minuut tot minuut

Voor de inauguratie van de Republikeinse president Donald Trump wordt in Washington gerekend op 800.000 tot 900.000 bezoekers. Velen zijn er donderdag al neerstreken als de festiviteiten er beginnen. Een overzicht (met Nederlandse tijden):

Donderdag 19 januari:

16.35: Start feestelijke muzikale bijeenkomst ‘Voices of the People’ (Stemmen van het Volk) bij het Lincoln Monument.

21.30: Kranslegging bij het nationale moment in Arlington, aan de zuidrand van Washington, door Donald Trump en komende vicepresident Mike Pence.

22.00-24.00: Voortgang festiviteiten met een bijeenkomst ter verwelkoming van het nieuwe staatshoofd onder het motto ‘Make America Great Again’. Onder de artiesten die optreden zijn soulzanger Sam Moore, countryzanger Toby Keith, de rockband 3 Doors Down en The Piano Guys. De bijeenkomst wordt besloten met vuurwerk.

Vrijdag 20 januari:

17.30: De ceremonie begint aan de westelijke kant van het Congresgebouw. Om 18.00 uur neemt de voorzitter van het hooggerechtshof, John Roberts, de eed af. Ook Pence legt de eed af. De nieuwe president Donald Trump houdt een toespraak die volgens zijn medewerkers ongeveer twintig minuten duurt. Bij de inauguratie zingen de zangeres Jackie Evancho en het Mormon Tabernacle Choir. Volgens Amerikaanse media weigert één koorlid mee te doen. Verschillende religieuze leiders doen het woord. Na de inauguratie biedt het Congres de nieuwe leiders een lunch aan.

Aangenomen wordt dat alle ex-presidenten die in goede gezondheid zijn, aanwezig zijn. Ook de verliezer van de verkiezingen, Hillary Clinton, zou haar opwachting maken. Meer dan zestig Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden weigeren te komen. Democratische senatoren komen voor zover bekend allemaal.

21.00-2300: Een parade waarbij Trump en Pence met echtgenotes over de Pennsylvania Avenue naar het Witte Huis wandelen. De dansgroep Radio City Rockettes luistert het evenement op. Een onbekend aantal danseressen laat het uit protest afweten. Aan de optocht achter de nieuwe president doen naar schatting 8000 mensen mee, onder wie veel militairen en muziekkorpsen.

Zaterdag 21 januari:

02.00-05.00: President Trump en zijn vrouw lopen grote feesten af, gala’s in het Walter Washington Conventiecentrum en in het Nationale Bouwmuseum.

16.00 uur: Gebedsdienst in de Nationale Kathedraal van Washington. Later op de dag zijn er ook betogingen tegen Trump, zoals de naar verwachting druk bezochte Women’s March on Washington.