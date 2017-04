In Irak ontvoerde Qatarezen vrij

Jagers uit Qatar die in december 2015 in Irak waren ontvoerd, zijn vrijgelaten. De ontvoerders hebben de 26 Qatarezen overgedragen aan het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken, aldus de BBC vrijdag.

De Qatarezen, onder wie leden van de koninklijke familie, waren op jacht in de buurt van de grens met Saudi-Arabië toen ze werden ontvoerd. De gijzelnemers zouden in een konvooi van enkele tientallen pick-uptrucks door het woestijngebied zijn getrokken.

De Iraakse autoriteiten hebben niet gezegd waarom de 26 Qatarezen zijn vrijgelaten. Ook is niet bekendgemaakt wie achter de ontvoering zat. Eerder suggereerden internationale media dat sjiitische groepen in Irak mogelijk achter de gijzeling zaten. Zij zijn fel gekant tegen de steun van Qatar aan soennitische opstandelingen in Syrië.