Ierland stelt prostitutiebezoek strafbaar

Seks kopen is voortaan verboden in Ierland. De wet heeft de bedoeling honderden kwetsbare vrouwen te beschermen die in de prostitutie zijn beland. De Ieren volgen met de maatregel landen als Canada, Zweden, Noorwegen, IJsland en Noord-Ierland.

Niet iedereen is ingenomen met de wet. De belangrijkste waarschuwing komt van mensen die in de seksindustrie werkzaam zijn. Op deze manier verdwijnt seks geheel de illegaliteit in, waardoor vrouwen een groter risico lopen omdat ze in afgelegen gebieden zullen gaan werken, aldus betrokkenen.

Wie toch een prostituee bezoekt, loopt het risico op een boete van maximal 500 euro wanneer hij de eerste keer wordt betrapt. Wie een tweede keer wordt gepakt, kan rekenen op maximaal 1000 euro. Wie seks heeft met een vrouw die door mensenhandel in de prostitutie is geraakt, riskeert maximaal vijf jaar cel.