IAEA: Atoomprogramma Noord-Korea vordert

Noord-Korea heeft grote vorderingen gemaakt met zijn atoomprogramma. Dat heeft atoomwaakhond IAEA dinsdag bekendgemaakt. Het land heeft de capaciteit verdubbeld van een fabriek waar vermoedelijk uranium wordt verrijkt. Daarvan kunnen kernwapens worden gemaakt.

De situatie lijkt nog verder te verslechteren, aldus IAEA-chef Yukiya Amano. Volgens hem heeft Noord-Korea niet alleen de verrijking van uranium uitgebreid, maar ook de productie van plutonium. "Alle tekenen wijzen erop dat Noord-Korea vorderingen maakt, zoals ze het zelf zeggen."

Pyongyang heeft de afgelopen jaren twee kernproeven gedaan en meer dan twintig rakettesten. De internationale gemeenschap maakt zich grote zorgen dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uiteindelijk een atoomwapen in zijn bezit krijgt. Een overeenkomst met Noord-Korea over het atoomprogramma, zoals die met Iran, zit er volgens Amano niet in.„Die kans is zeer gering.”