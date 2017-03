Huntsman accepteert ambassadeurspost Rusland

Voormalig gouverneur Jon Huntsman wordt de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in Rusland. Een medewerker van de regering maakte woensdag bekend dat de voormalig-gouverneur van de staat Utah het aanbod van president Trump heeft geaccepteerd. De aanstelling van Hunstman moet eerst nog worden goedgekeurd door de senaat.

Huntsman was na zijn gouverneurschap in Utah van 2009 tot 2011 ambassadeur in China onder president Obama en deed in 2012 een gooi naar de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen in 2012. Dat mislukte.

Trump heeft steeds gezegd dat hij een betere relatie wil met de Russische president Poetin. Onder Obama zakte die relatie tot een dieptepunt toen de VS 35 vermoedelijke spionnen het land uit hadden gezet als reactie op conclusies van de veiligheidsdiensten dat Rusland achter hacks bij de democratische partij zat tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.