Hulpverleners gedood in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan zijn zes hulpverleners gedood. Ze waren zaterdag van de hoofdstad Juba naar de stad Pibor onderweg toen ze in een hinderlaag werden aangevallen. Dat hebben de Verenigde Naties zondag meegedeeld, zonder te zeggen of ze voor de VN werkten en welke nationaliteit zij hadden.

Het was het hoogste aantal doden onder hulpverleners bij een incident in Zuid-Soedan sinds in december 2013 een burgeroorlog uitbrak in het land. Sinds het begin van de oorlog kwamen zeker 79 hulpverleners om, van wie minstens twaalf dit jaar.

In Pibor raakten afgelopen week groepen jongeren van verschillende clans met elkaar slaags. Honderden burgers uit Pibor zochten donderdag bescherming bij de plaatselijke VN-basis. Na bemiddeling van de lokale gouverneur leek de zaak gesust.