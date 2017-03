Huiszoekingen in Belgisch terreuronderzoek

In een onderzoek naar terrorisme heeft de Belgische politie zaterdag woningen doorzicht in Brussel en Nijvel. Meerdere personen zijn meegenomen voor een uitgebreid verhoor, maar zij zijn vrijgelaten en geen verdachte.

Dat heeft het federaal parket maandag laten weten. Bij de huiszoekingen zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Volgens Belgische media kwam de actie voort uit vrees voor een aanslag op evenementen die afgelopen weekend in Brussel plaatsvonden.

Het onderzoek staat los van de aanslagen in Parijs van november 2015 of die in Brussel van maart 2016, aldus het parket. Dat wil in het belang van het onderzoek verder geen informatie geven.