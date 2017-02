Huisarrest voor absent ziekenhuispersoneel

In Napels is een onderzoek ingesteld naar 94 medewerkers van een ziekenhuis na aanwijzingen dat ze herhaaldelijk niet op het werk verschenen. In plaats daarvan speelden ze tennis of deden ze ander werk. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Zo bleek een leidinggevende van het Loreto Mare ziekenhuis bij te klussen als chef in een hotel. Een dokter werd onder diensttijd al tennissend en winkelend gezien. Om het verzuim te maskeren klokten twee medewerkers dagelijks voor twintig medewerkers in.

De Napolitaanse politie zei vrijdag dat 55 medewerkers onder huisarrest zijn geplaatst.

Vorig jaar werd door de Italiaanse regering een wet ondertekend die corruptie de berucht inefficiënte publieke sector moet uitbannen. Door de nieuwe maatregel wordt iemand die z’n werk ontduikt direct geschorst. Mocht er aanleiding voor zijn dan volgt ontslag.

Managers die de nieuwe regels niet naleven lopen zelf het risico te worden ontslagen.