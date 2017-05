Huis stemt donderdag over afschaffen Obamacare

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden willen donderdag een wetsvoorstel in stemming brengen dat de gezondheidswet van de vorige president Barack Obama moet afschaffen. Het besluit volgt op een overleg waarin de Republikeinen president Trump hebben verzekerd dat een aangepast wetsontwerp om ‘Obamacare’ te vervangen niet meer op bezwaren stuit.

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis, verklaarde woensdag dat er nu voldoende stemmen zijn om het wetsvoorstel goed te keuren. „We gaan de wet goedkeuren”, zei hij tegen Amerikaanse media. „Niets doen is geen optie”, verklaarde McCarthy via Twitter. De Republikeinen moeten volgens hem nu handelen, omdat het Amerikaanse volk op een zinkend schip genaamd Obamacare zit.

Een eerdere poging om Obamacare af te schaffen mislukte eind maart. Het wetsvoorstel werd toen ingetrokken, omdat er binnen de Republikeinse partij te weinig steun was.