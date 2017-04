Huis schutter in buitenwijk Parijs doorzocht

Na de aanslag op de Champs-Elysées heeft de Franse politie donderdagavond laat het huis van de dader in een buitenwijk van Parijs doorzocht. Dat meldden Franse media.

De naam van de buurt is nog niet gemeld, maar volgens BFMTV gaat het om Chelles, een buurt aan de oostkant van Parijs.

De aanklager van Parijs zegt dat de identiteit van de dader is vastgesteld, maar dat die nog niet naar buiten wordt gebracht, omdat het onderzoek nog loopt.

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist via zijn propagandakanaal Amaq. In de claim staat de naam Abu Yousif al-Baljiki, oftewel Abu Yousif de Belg. Dat is een strijdersnaam, in het Arabisch kunya.