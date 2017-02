Houten balkon brandt af tijdens worst roken

De bedoeling was buiten even wat verse worstjes te roken, het resultaat was dat het houten balkon waar dat gebeurde afbrandde. Een 68-jarige vrouw in het Duitse plaatsje Balingen zag tijdens het roken tot haar ontsteltenis hoe de houten balkonrand onverwacht vlam vatte.

De vrouw probeerde aanvankelijk de brand zelf te blussen, maar dat lukte niet. De te hulp geschoten brandweer kon niet voorkomen dat het houten balkon en de houten gevel van het huis op de tweede etage zware schade opliepen. De brandweerlieden konden wel voorkomen dat het woongedeelte van het huis onbeschadigd bleef.

De onfortuinlijke bewoonster bleef ongedeerd.