Horde genomen voor nieuwe justitieminister VS

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag in een procedurele stemming de eerste horde genomen voor de benoeming van de door president Donald Trump voorgedragen senator Jeff Sessions als minister van Justitie.

Door een stemverhouding van 52 voor en 47 tegen kwam een eind aan het debat in de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat over de voordracht van Sessions. Een laatste stemronde over zijn aanstelling als minister van Justitie.

Sessions was een van de eerste senatoren die zich voor Donald Trump als Republikeins kandidaat voor het presidentschap uitspraken. In het verleden was de zeventigjarige hardliner niet vies van racistische uitlatingen.