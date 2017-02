De hoorzitting over het inreisverbod is massaal beluisterd via Youtube en andere websites. Alleen al via het officiële Youtube-kanaal van de rechtbank keken er 135.000 mensen.

Nieuwszenders CNN en MSNBC lieten de hoorzitting live horen. Ook andere websites plaatsen een feed van de hoorzitting. De rechtszaak was ook te horen via de reguliere televisie.

Hoeveel mensen in totaal hebben geluisterd is niet duidelijk.