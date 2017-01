Hoopvol resultaat bij test zikavaccin

Wetenschappers zijn optimistische gestemd over proeven met een nieuw vaccin tegen het zikavirus. Testen met onder meer muizen en apen toonden aan dat de dieren binnen twee weken reageerden en gedurende vijf maanden immuun voor het virus bleken.

Het vervolg van het onderzoek richt zich op zwangere dieren, meldt het gerenommeerde Britse wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het vervolgonderzoek wijst direct terug naar het gevaar dat de menselijke foetus door het virus loopt. Zwangere, met het zikavirus besmette vrouwen brachten in een aantal gevallen baby’s ter wereld met een te kleine schedelomvang, hetgeen ernstige gevolgen voor de hersenen heeft.

Het virus is al bekend sinds 1947, toen het in het Zikawoud in Oeganda bij een resusaap werd vastgesteld. De eerste besmetting bij een mens dateert van 1954. Vanaf 2010 worden steeds meer besmettingen geconstateerd, met name in Brazilië. Het zikavirus verdwijnt in de meeste gevallen bij volwassenen vanzelf.