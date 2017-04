Hoogwater Oost-Europa eist twee levens

Delen van Polen, Slowakije en Tsjechië zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door zware overstromingen. Straten en kelders liepen onder. Beken veranderden in kolkende watermassa’s.

In Ochodnica, in het noorden van Slowakije, kwam een terreinauto in een beek terecht. De twee inzittenden konden op eigen kracht het voertuig verlaten, maar werden vervolgens door het woeste water meegesleurd. Een van de mannen wist zich uiteindelijk vast te klampen aan een drijvende boom. Hij kon gered worden door de brandweer, de andere man werd enkele uren later dood gevonden.

Op vrijdagavond werd een 56-jarige man al dood in een beek gevonden. Vermoedelijk is hij meegesleurd door het snel stromende water.

De overstromingen worden veroorzaakt door zware regenval gecombineerd met smeltwater uit de bergen waardoor rivieren en beken buiten hun oevers traden. De brandweer heeft tijdelijke dammen aangelegd met zandzakken.

Zaterdagmiddag zakte het water weer.