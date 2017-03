Hongarije wil rode ster weren, ook die van Heineken

Het Hongaarse parlement wil dat de Nederlandse bierbrouwer Heineken de rode ster van zijn etiketten haalt. Een nieuw wetsvoorstel stelt celstraf of een boete van 2 miljard forint (6,48 miljoen euro) op overtreding.

De Hongaarse premier Viktor Orban beschouwt het als „morele plicht” Hongarije te zuiveren van symbolen die hoorden bij communisme en nazisme. Zijn partij Fidesz heeft de meerderheid in het parlement.

De rode ster is, net als hamer, sikkel en swastika, sinds 2012 verboden in Hongarije. De politieke actie is vooral tegen Heineken gericht en lijkt een wraakoefening voor het geschil dat Heineken in februari met Hongaarstalige nationalisten had.

Heineken produceert in Roemenië het pilsner Premium Ciuc. Dat gebeurt in de gemeente die vooral Hongaren als inwoner telt en naast Miercurea Ciuc ook Csikszereda heet. Het grote bedrijf spande een proces aan tegen de kleine brouwerij Lixid Project van Andras Lenard, dat Igazi Csiki Sor produceert, ”Het Waarachtige Szeklerbier”. In januari bepaalde een Roemeense rechter dat het bier uit de productie moet, maar de drie andere soorten van het bedrijf niet.

De naam Csiki verwijst naar de Hongaren die eeuwenlang de grens bewaakten en door de oorlogen nu in het buitenland wonen. De strijd tussen het grote Heineken en de kleine Hongaarse brouwer werd door nationalisten en rechtse partijen zoals Jobbik aangegrepen om stemming te maken tegen buitenlandse kolonisatie van Hongarije.

De Zuid-Hongaarse stad Hodmezovasarhely riep een boycot van Heineken uit, onder leiding van de burgemeester Janos Lazar, die ook de staf van premier Orban leidt. Mede daarom ligt Heineken nu onder vuur in het Hongaarse parlement.

Heineken voerde de rode ster in 1931 in, naast de hoofdkleuren groen en zwart op het hoekige etiket; in Nederland gebeurde dat in 1954, met de ”lachende e” in het beeldmerk van de naam. De ster werd na de oorlog wit, omdat de associatie met communisme en Sovjet-Unie te sterk was. Het rode randje werd in de decennia erna steeds breder en in 1991, toen het Oostblok was ineengestort, werd de Heinekenster weer rood.

De vijfpuntige ster (al sinds de middeleeuwen als symbool in gebruik bij brouwers) heeft volgens het concern geen enkele politieke betekenis, maar staat voor de vier ingrediënten van het bier, met de vijfde ster als ode aan het vakmanschap van de brouwer. Een andere verklaring van de ster is meer mytisch van aard: vier punten zouden staan voor de elementen aarde, water, lucht en vuur, de vijfde voor het geheime brouwprocedé dat een bier de specifieke smaak geeft.

Als Hongarije alles met een rode ster wil weren, krijgt het land het nog druk. In de voetbalwereld is er naast de Servische club Rode Ster Belgrado het Vlaamse Red Star Waasland uit Sint Niklaas, Red Star Penzing uit Wenen,en een Duitstalige orde in Praag heet Kruisheren met de Rode Ster.

Daarnaast sieren rode sterren de vlaggen van Nieuw-Zeeland, Panama, Tunesië, Djibouti, Washington DC en Nagasaki. Ook Texaco heeft een rode ster, net als winkelketen Macy’s en de Duitse terreurbeweging Rote Armee Fraktion.