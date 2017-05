Hongarije wil neonazi Mahler uitzetten

De rechtbank in Boedapest heeft woensdag een procedure in werking gezet om de gezochte Horst Mahler uit te zetten. De beruchte neonazi werd maandag in Hongarije aangehouden, waar de 81-jarige Duitser asiel wilde aanvragen.

De rechter stelde wel enige tegenstrijdigheden vast in het Europese arrestatiebevel, dat het Openbaar Ministerie in München had opgesteld. Justitie krijgt veertig dagen de tijd om de fouten recht te zetten.

Mahler zat in Duitsland een tienjarige gevangenisstraf uit voor antisemitische uitspraken en ontkenning van de Holocaust. Een rechter besloot twee jaar geleden dat hij de gevangenis tijdelijk mocht verlaten vanwege ziekte. Eind vorig jaar bleek Mahler genoeg hersteld en moest hij de rest van zijn straf uitzitten, maar de Duitser weigerde. Hij vluchtte daarop naar Hongarije.

De extremist wendde zich voor het Hongaarse staatsburgerschap zelfs persoonlijk tot premier Victor Orbán en zei „politiek vervolgd te zijn”. De rechter liet woensdag weten dat de Hongaarse immigratiedienst de asielaanvraag niet in behandeling neemt.

Mahler was medeoprichter van de links-extremistische Rote Armee Fraktion (RAF). Later verliet hij de terreurgroep en sloot zich aan bij rechts-extremistische groeperingen.