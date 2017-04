Hongarije neemt universiteitswet aan

Het Hongaarse parlement is dinsdag akkoord gegaan met een wet die het voortbestaan bedreigt van een door filantroop en miljardair George Soros opgerichte universiteit. In de wet moeten buitenlandse universiteiten aan nieuwe voorwaarden voldoen.

Zo moeten de instellingen ook een campus hebben in hun thuisland. De door de Hongaars-Amerikaanse Soros opgerichte Central European University (CEU) voldoet niet aan die eis. Afgelopen zondag gingen duizenden betogers de straat op in de Hongaarse hoofdstad Boedapest om te protesteren tegen de wet die zij zien als een aanval op de vrijheid van onderwijs.

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft vaker kritiek op organisaties die worden gesteund door Soros. De Amerikaanse miljardair is oprichter van de Open Society Foundations (OSF) die ook in Hongarije organisaties ondersteunt op onder andere het gebied van mensenrechten, democratisch bestuur en sociale hervormingen. Volgens de partij van Orban, Fidesz, veroorzaken die organisaties de aanhoudende vluchtelingenstroom.

In het verleden werd Soros nog gezien als een weldoener. Zo kreeg juist Orban van Soros’ OSF een beurs om te studeren aan de universiteit van Oxford.

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld maakt zich grote zorgen over de nieuwe wet in Hongarije. Zij heeft met zestien collega’s aan de Europese Commissie gevraagd zich duidelijk uit te spreken tegen de maatregelen. „Dit is de zoveelste maatregel waarmee Orbán de Hongaarse democratie onder druk zet”, aldus de politica. „Nu gaat het om de vrijheid van onderwijs, eerder dwarsboomde hij al mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke media. We moeten pal staan voor onze Europese waarden en opkomen voor fundamentele rechten van Hongaren.”