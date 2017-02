Hondje uit 70 meter diepe schacht gehaald

Reddingwerkers in Istanbul hebben woensdag een puppy uit een 70 meter diepe schacht weten te redden. Het dier had liefst tien dagen in het smalle gat doorgebracht. De schacht heeft een doorsnede van slechts 30 centimeter.

Heel Turkije leefde anderhalve week mee met het lot van de kleine hond. Het lukte maar niet het dier te redden. Daar kwamen onder meer de brandweer, studenten met een technische opleiding en bergbeklimmers aan te pas. Na de redding schatte een dierenarts de leeftijd van het dier op drie à vier maanden.

De hond werd al tijdens zijn verblijf in de schacht Kuyu gedoopt, het Turkse woord voor schacht. Hij is na zijn redding geadopteerd door de brandweer van Istanbul.