Honderden verzoeken om hulp na cycloon Debbie

Het openbare leven in het noordoosten van Australië wordt langzaam hervat, na de schade die cycloon Debbie heeft aangericht. Het werk in de haven van Townsville wordt woensdagochtend weer hervat, de haven van Mackay blijft nog even dicht tot de schade is hersteld.

Woensdagochtend zaten 68.000 mensen nog zonder stroom, aldus de autoriteiten. Veel straten zijn afgesloten. Meer dan duizend mensen helpen bij de herstelwerkzaamheden. Door de regen is hun werk lastig.

Volgens de autoriteiten belden in de getroffen staat Queensland ruim achthonderd mensen om hulp. Waarschijnlijk hebben meer mensen hulp nodig, maar communicatie is in sommige delen van de staat niet mogelijk.

De Australische autoriteiten hadden, voordat de orkaan de kust bereikte, 30.000 mensen opgeroepen hun huis te verlaten. Het zou om de grootste evacuatie sinds 1974 gaan. Toen verwoestte de orkaan Tracy grote delen van de stad Darwin.