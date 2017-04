Honderden burgers vluchten uit Mosul

Honderden mensen zijn zaterdag gevlucht uit de Iraakse stad Mosul. Dat gebeurde nadat de Iraakse strijdkrachten twee districten in het westen van de stad hadden heroverd op terreurgroep Islamitische Staat.

Vluchtende gezinnen gebruikten karren om baby’s, ouderen en hun eigendommen in veiligheid te brengen. Mensen die een controlepost van regeringstroepen bereikten, werden met bussen overgebracht naar opvangkampen. Daar hebben honderdduizenden mensen een veilig heenkomen gezocht sinds de slag om de stad begon.

Iraakse troepen hebben IS inmiddels verdreven uit grote delen van de stad. De militairen controleren het oosten van Mosul en rukken op in het westen, waar nog honderdduizenden burgers vastzitten. IS-strijders in het noordwesten van de stad zijn inmiddels omsingeld en gebruiken boobytraps, scherpschutters en mortiervuur om het leger op afstand te houden.