Hof Europa: Verbod op religieus symbool mag

Een bedrijf mag een werkneemster verbieden een hoofddoek of ander religieus symbool te dragen op de werkvloer. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag geoordeeld.

Dat is geen discriminatie, aldus het hof. De voorwaarde is wel dat het verbod is gebaseerd op een bedrijfsreglement waarin de onderneming het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt. Er mogen dus regels worden opgesteld voor een specifieke godsdienst of religieuze overtuiging.

Het hof in Luxemburg volgt hiermee het advies dat de advocaat-generaal vorig jaar gaf.

De zaak draait om een moslima die als receptioniste werkte bij de Belgische onderneming G4S. Samira Achbita werd in 2006 ontslagen toen ze na drie jaar in dienst een hoofddoek ging dragen. De wens van een werkgever om tegenover zijn klanten neutraliteit uit te stralen is legitiem, aldus het hof, met name wanneer dat geldt voor de werknemers die contact met klanten hebben.

Bij het bedrijf bestond een ongeschreven verbod op het dragen van uiterlijke tekenen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen op de werkvloer. Toen Achbita in 2006 aangaf dat ze een hoofddoek wilde dragen, stelde G4S dat op schrift.

Het Belgische hof van cassatie had de zaak voorgelegd aan het hof in Luxemburg.

In Nederland hebben diverse keren zaken gespeeld rond het dragen van hoofddoekjes op scholen. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) oordeelde in 2011 dat een katholieke middelbare school in Volendam zich schuldig maakte aan discriminatie op grond van godsdienst. De school verbood een islamitische leerlinge een hoofddoek te dragen.

Bijzondere scholen kunnen het dragen van religieuze symbolen verbieden, maar dan moeten ze aantonen dat zo’n verbod nodig is om de eigen identiteit te borgen.