Hof blokkeert executie Arkansas

Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Arkansas heeft de executie van een gedetineerde geblokkeerd. De 47-jarige Stacey Johnson zou donderdag ter dood worden gebracht.

Het hof bepaalde dat de rechtbank de zaak moet heroverwegen. Die moet met nieuw DNA-bewijsmateriaal komen. Johnson was veroordeeld voor moord en verkrachting van een vrouw in 1993.

Johnson is een van de acht gedetineerden die de staat Arkansas in een periode van elf dagen wil executeren. De staat heeft haast, omdat eind deze maand van een voorraad midazolam de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Midazolam is nodig om de gevangene buiten bewustzijn te brengen.

Kort na het besluit van het hof bepaalde een rechter dat Arkansas geen gebruik mag maken van een van de twee andere middelen die bij de executies worden gebruikt. Volgens de leverancier heeft de staat de spierverslapper pancuroniumbromide onder valse voorwendselen aangeschaft. Het farmaceutische concern McKesson zegt dat het middel niet aan Arkansas zou zijn verkocht als het bedrijf had geweten waarvoor het zou worden gebruikt.