Hof beslist over lot president Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse constitutionele hof beslist vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd) over het lot van de op een zijspoor gezette president Park Geun-hye. Park is in opspraak door schandalen die vooral zijn veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge, die haar positie volgens aanklagers grof heeft misbruikt.

De 65-jarige Park is sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure. Daar doet het hof nu een uitspraak over. Als het de afzetting bekrachtigt, wordt Park definitief afgezet en worden er binnen dertig dagen presidentsverkiezingen gehouden. Als het hof de afzetting afwijst, wordt Park weer actief als staatshoofd tot aan het einde van haar ambtstermijn, in februari 2018. Momenteel worden haar uitvoerende, presidentiële taken waargenomen door minister-president Hwang Kyo-ahn.

President Park is verwikkeld in een affaire waarbij vertrouwelinge Choi Son-sil grote Koreaanse bedrijven als Samsung zou hebben overgehaald tientallen miljoenen dollars over te dragen aan stichtingen. Choi zou zich bovendien met staatszaken hebben bemoeid. Park verklaarde dat ze nooit ongepaste verzoeken heeft ontvangen van Samsung of dat het bedrijf onrechtmatige eisen heeft gesteld.

De Zuid-Koreaanse justitie heeft wel vervolging ingesteld tegen een topman Jay Lee (48) van Samsung wegens omkoping. Hij wordt tevens verdacht van verduistering. Ook vier andere topmannen van het elektronicaconcern zijn aangeklaagd. Dit viertal heeft inmiddels ontslag genomen. Lee werd op 17 februari opgepakt. Hij wordt rechtstreeks in verband gebracht met de fraude waarbij president Park Geun-hye mogelijk is betrokken.