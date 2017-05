Hof aan zet over proces Decembermoorden

Het Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instantie in Suriname, bepaalt donderdag of het strafproces wegens de Decembermoorden doorgaat of wordt stopgezet. President Desi Bouterse is hoofdverdachte.

Het Openbaar Ministerie (OM) tekende begin februari hoger beroep aan tegen het besluit van de krijgsraad om het proces door te laten gaan. De krijgsraad legde een verzoek van de procureur-generaal om het strafproces te stoppen, naast zich neer. Dit verzoek was een opdracht van Bouterse. Die gebruikte hiervoor artikel 148 uit de Surinaamse grondwet die de president de mogelijkheid biedt een strafproces stop te zetten als de staatsveiligheid in gevaar is.

Als het hof donderdag besluit het hoger beroep van het OM af te wijzen, is de krijgsraad weer aan zet. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, gaat ervan uit dat het hof het hoger beroep van het OM afwijst, omdat daar geen juridische grond voor zou zijn.

In het proces draait het om de moord op vijftien politieke tegenstanders van Bouterse in december 1982. Bouterse, toen legerleider, en 24 anderen staan hiervoor verdacht.