Een hevige sneeuwstorm heeft donderdag voor veel overlast gezorgd in het noordoosten van de Verenigde Staten. Op sommige plekken viel in korte tijd meer dan 30 centimeter sneeuw.

In New York viel ten minste een dode als gevolg van de weersomstandigheden. In steden als New York, Boston en Philadelphia bleven de scholen dicht. Zo’n 1800 vluchten werden geannuleerd.

Naar verwachting zal de grootste overlast vrijdag alweer voorbij zijn, hoewel het in sommige delen zal blijven sneeuwen.