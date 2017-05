„Helft Russen beschouwt zichzelf als arm”

De helft van de Russische bevolking vindt zichzelf arm, hoewel volgens officiële cijfers minder dan 14 procent als arm te boek staat. Onderzoekers van de Russische Economische Hogeschool stelden vast dat 50,4 procent van de Russen denkt dat ze in armoede leven, blijkt uit een vrijdag gepubliceerde studie.

Dat cijfer is ruim drie keer hoger dan de werkelijke armoedestatistieken, meldt The Moscow Times. Het federale statistiekbureau schat het aantal Russen dat in armoede leeft op 13,5 procent.

Maar de auteurs van de studie zeggen dat veel Russen die boven de officiële armoedegrens leven, maar moeite hebben betaalbare huisvesting te vinden, zich ook als arm beschouwen. Uit het rapport blijkt dat goed opgeleide Russen, vooral vrouwen, zichzelf steeds meer als arm afficheren.

Ongeveer 20,3 miljoen Russen verdienden minder dan het officiële minimum bestaansloon gemeten tussen januari en september 2016. Momenteel staat het minimum bestaansloon voor Moskou op 15.092 roebels (237 euro) per maand.