Hawaï mag Trumps inreisverbod laten toetsen

De Amerikaanse staat Hawaï mag een aangepaste aanklacht indienen tegen het nieuwe, tijdelijke inreisverbod dat president Trump heeft uitgevaardigd tegen vluchtelingen en reizigers uit een zestal landen met een moslimmeerderheid. De staatsadvocaten hadden dinsdag laten weten het te zullen aanvechten.

Derrick Watson zei woensdag namens het US District Court dat Hawaï de federale rechter om een nieuwe toetsing kan vragen door voort te borduren op de juridische zaak die al in januari werd aangespannen, nadat Trump het eerste decreet had ondertekenend. Hawaï claimt dat ook de tweede versie, die maandag werd gepresenteerd, tegen de Amerikaanse grondwet indruist.