„Handlanger Franco A. opgepakt in Duitsland”

De Duitse autoriteiten hebben een mogelijke handlanger opgepakt van Franco A., de Duitse militair die wordt verdacht van het beramen van een aanslag. De nieuwe verdachte in de zaak is volgens nieuwsmagazine Der Spiegel een 27-jarige eerste luitenant bij de Duitse landmacht.

De opgepakte luitenant Maximilian T. is een vriend van de hoofdverdachte. T. is dinsdag verhoord door de Duitse militaire inlichtingendienst (MAD) en in de boeien geslagen. Het is nog onduidelijk wat de groep precies van plan was, maar eerder werd een grote hoeveelheid munitie gevonden in het huis van een andere verdachte.

Het Duitse leger is ernstig in verlegenheid gebracht door de zaak rond luitenant A. (28). Hij had zich laten registeren als Syrisch vluchteling en was mogelijk van plan een aanslag te plegen. Het leger zou signalen hebben genegeerd dat A. extreemrechtse sympathieën heeft.