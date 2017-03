„Handhaaf sancties tegen Rusland”

Europa en de Verenigde Staten moeten de sancties tegen Rusland handhaven totdat er vooruitgang is geboekt bij het invoeren van de Minsk-akkoorden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel vrijdag gezegd.

De Minsk-akkoorden werden in 2015 gesloten en hadden als doel de rust terug te brengen in het oosten van Oekraïne. Vooralsnog is daar nog weinig van terechtgekomen.

De laatste tijd zijn de spanningen tussen de Oekraïense regering en de pro-Russische separatisten verder opgelopen. Afgelopen week blokkeerde Kiev transporten naar de onrustige regio’s.

„Het is belangrijk dat Europa en de VS een eensgezind front vormen en zich houden aan de sancties tegen Rusland totdat er vooruitgang is met betrekking tot de Minsk-akkoorden”, zei Gabriel in een interview dat zaterdag verschijnt. „Tot dusver hebben de VS dit standpunt gesteund en ik hoop dat dit zo blijft.”

De Amerikaanse president Trump heeft zich eerder positief uitgelaten over de Russiche president Poetin. Dat wekte de angst bij Kiev dat de economische sancties tegen Rusland wel eens versoepeld zouden kunnen worden.