„Hamas ‘versoepelt’ houding naar Israël”

De radicaal-islamistisch Palestijnse Hamas-beweging zal zijn houding jegens Israël ‘versoepelen’ in een maandag te verschijnen nieuw beleidsdocument, meldden bronnen uit de Arabische staten. In het document zal Hamas zijn oproep voor de vernietiging van Israël laten vallen en zijn banden met de Moslimbroederschap verbreken.

De stap van Hamas lijkt gericht op verbetering van de relaties met de Arabische Golfstaten en Egypte, die de Moslimbroederschap bestempelen als een terroristische organisatie. Maar ook met westerse landen wil Hamas betere betrekkingen, van wie velen Hamas als terroristische organisatie beschouwen.

Volgens de bronnen zal Hamas, dat sinds 2007 de controle heeft over de Gazastrook, in het document opnemen dat het akkoord gaat met een Palestijnse overgangsstaat langs de grenzen van 1967. Toen veroverde Israël Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël trok zich in 2005 terug uit Gaza.