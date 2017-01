Hackers blokkeren deursloten hotel Oostenrijk

TURRACH (ANP) Het prestigieuze Seehotel Jägerwirt in Oostenrijk is voor de vierde keer slachtoffer geworden van hackers. Het reserveringssysteem en en het elektronische sleutelsysteem werden gehackt. Gasten konden hun kamer niet meer in. Het 111 jaar oude hotel besloot daarop de hacker het gevraagde bedrag van 1500 euro in bitcoins te betalen. Dat was goedkoper dan zelf de systemen te resetten.

Het hotel in het populaire skigebied in Turracher Höhe was op het moment van de hack volgeboekt. De directeur van het hotel, Christoph Brandstaetter, besloot naar buiten te treden met de hack om aandacht te vragen voor deze vorm van afpersing.

Jägerwirt heeft inmiddels een nieuwe firewall geïnstalleerd en gaat de elektronische sleutels vervangen door fysieke sleutels.