Guterres: moment van de waarheid

De VN-Veiligheidsraad moet alle twijfels wegnemen over wie er verantwoordelijk was voor de gruwelijke gebeurtenissen met het gifgas dinsdag in Syrië. „Dit is het moment van de waarheid”, zei secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN woensdag in Brussel, voorafgaand aan de internationale top over Syrië. De aanval toont eens te meer de noodzaak aan om einde aan de vreselijke oorlog te maken, aldus Guterres.

Diverse ministers, onder wie de Brit Boris Johnson, spraken hun afschuw uit en zeiden dat er steeds meer bewijs is dat het Assad-regime achter de chemische aanval zit. De Duitse minister Sigmar Gabriël deed een oproep aan Rusland om de VN-resolutie te steunen die oproept de verantwoordelijken te straffen.

De VN-topman riep de internationale gemeenschap op haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan het „,vreselijke” lijden van Syriërs. Hij riep op tot meer geld en steun voor vluchtelingen in en buiten Syrië.

„We hebben er genoeg van, de Syriërs willen vrede”, zei EU-buitenlandchef Federica Mogherini. „We moeten de internationale gemeenschap verenigen achter een politieke oplossing.” De Italiaanse noemde het „surrealistisch” dat op de conferentie wordt gesproken over de wederopbouw terwijl de oorlog die in 2011 begon nog volop gaande is.

De Libanese premier Saad Hariri constateerde dat niemand het lef heeft om president Assad aan te pakken. „Het dodental loopt op en niemand doet iets.”